Wonderkind Haaland zal geen doelpunten maken op het EK

Noorwegen en Servië bikkelden gisterenavond nog om een plekje op het komende EK voetbal. Servië moest dan wel afrekenen met die Noorse doelpuntenmachine, Erling Haaland.

Maar de Borussia Dortmund-ster kon zijn stempel niet drukken, meer nog, hij werd de mond gesnoerd en zat nooit in de wedstrijd.

Noorwegen dwong wel nog verlengingen af tegen Tadic en co. De ingevallen Sergej Milinkovic-Savic opende de score in de 82e minuut, maar in minuut 88 maakte Noorwegen gelijk. In de verlengingen was het opnieuw Milinkovic-Savic die zijn land over de streep trok.

Noorwegen, met onder meer ook Alexander Sørloth (ex-KAA Gent) in de ploeg, kreeg nog kansen om er een strafschoppenreeks uit te puren, maar dat lukte niet. Een 2-1-nederlaag dus en geen EK-ticket voor Haaland.

De finales in de play-offs worden gespeeld op 12 november. Servië moet dan Schotland over de knie leggen. Daarnaast vinden er nog 3 andere finales plaats met daarbij onder meer ook IJsland.