De 7e rit in de Giro eindigde op een massasprint en een nieuwe ritzege van Arnaud Démare. Maar door de waaiers in het begin van de etappe was het een bewogen etappe. Zo kwam Harm Vanhoucke twee keer ten val. João Almeida behield de roze trui. Bekijk hier de samenvatting van de etappe.