Hoste: "Iedereen zal naar Van der Poel kijken, hoe zal hij wegraken?"

De Amstel Gold Race zou normaal een dag voor Gent-Wevelgem gereden worden, maar die koers in Nederland viel van de kalender. "Dat is erg, maar voor ons betekent dat wel dat er een pak renners plots toch in Gent-Wevelgem zullen starten", vertelt Hoste eerlijk. "Er wordt met renners geschoven binnen de ploegen en het niveau zal wat hoger liggen."

Ook het parcours werd aangepast. "Gelukkig reden we al niet meer door Frankijk. Daar heb ik wel aan gedacht toen ik het nieuws over Parijs-Roubaix te horen kreeg. Maar ik vind het parcours nu ook mooier en evenwichtiger. We rijden daardoor nu drie keer over de Kemmelberg. We beginnen onder de Menenpoort, dan maken we een lus van 40 kilometer en zo rijden we een tweede keer door Ieper. Dan gaat het richting Veurne en begint de echte koers."

"De renners gaan de Kemmelberg twee keer langs "de makkelijke" kant op en op het einde doen ze hem langs de westkant. Dat wordt echt de scherprechter. Maar tussen de voorlaatste en de laatste keer zit er maar 19 kilometer. Als er iets gebeurt, zijn ze dus snel weer aan de volgende beklimming."

Publiek is er niet welkom op de Kemmelberg. "Daar gaan we heel streng op toezien."