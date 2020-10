Van der Poel: "Ik heb het verkloot, ik ga vannacht niet slapen"

Toen hij de laatste rechte lijn opdraaide, moet Mathieu van der Poel gedacht hebben dat hij het net als vorig jaar probleemloos zou kunnen afmaken in de sprint. Maar het draaide anders uit.

"Ik maak een fout die ik normaal nooit maak. Ik wist toen Alaphilippe mij voorbijkwam dat ik te lang gewacht had. Daarna zat ik half te freewheelen tussen die twee."

"Ik had ook nooit verwacht dat Cosnefroy voor die bocht nog zou aangaan. Eigenlijk had ik het plan om hetzelfde te doen, want dan moest de rest tegen de wind voorbijkomen."

"Ik kan mezelf wel voor de kop slaan dat ik daar niet ben aangegaan. Dit was mijn eigen domme fout. Ik heb het verkloot en dat kan ik mezelf niet vergeven. Ik ga vanavond niet slapen, dat weet ik zeker."

Dat zijn prestatie desondanks een goed teken was met het oog op de komende koersen vindt Van der Poel geen troost. "Ik zie dit als een gemiste kans. Ik was echt gebrand op de zege."