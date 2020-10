Thomas De Gendt: "Iedereen mocht winnen, behalve Einer Rubio"

"Einer Rubio?", vroeg Renaat Schotte aan Thomas De Gendt. "Ja... Ja...", zuchtte onze landgenoot.

Op de col van 1e categorie sprong De Gendt weg uit het peloton richting de kopgroep, maar de Colombiaan van Movistar werkte niet mee.

"Ik begreep dat door de aanwezigheid van zijn ploegmaat Hector Carretero in de kopgroep, maar toen we bij de vluchters kwamen, zei hij nog altijd dat hij niet wilde overnemen. Maar uiteindelijk viel hij wel aan."

"Bij mij was de punch toen ook wat weg. Ik had net 2'40" dichtgereden met een rugzak van Movistar. Toen had ik zoiets van: iedereen mag winnen, behalve jij."

"Toen Filippo Ganna ging, had ik liever dat hij won. Ik maakte er toen een doel van om op het wiel van Rubio te rijden, zodat hij niet meer naar voren geraakte."

"Het was eigenlijk niet de bedoeling om naar de kopgroep te rijden. Ik vreesde het steile middenstuk in de klim een beetje en wilde anticiperen om daarna Harm (Vanhoucke) nog te kunnen helpen. Maar plots kwam ik dichtbij. Dat was een beetje verrassend."

"Mijn benen zijn zeker niet slecht", concludeerde De Gendt. "Mijn conditie zit nog altijd in een stijgende lijn en ik krijg stilaan mijn oude benen terug, als die er al niet zijn. Ik ben tevreden."