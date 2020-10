Geen breuken voor Van Avermaet: "Klassiekers misschien nog mogelijk"

Luik-Bastenaken-Luik werd een baaldag voor Greg Van Avermaet. Hij viel over een verkeerseiland en het was meteen duidelijk dat het ernstig was. Van Avermaet moest de wedstrijd verlaten en ging naar het ziekenhuis voor onderzoeken.

Even werd er gevreesd voor een schouderbreuk, maar bij het verlaten van het ziekenhuis liet ploegleider Piva verstaan dat de schade minder groot was. "Geen breuk, maar zijn ligamenten zijn wel gescheurd."

Van Avermaet had de Brabantse Pijl, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix nog op zijn programma staan de komende weken. Of hij daar zou kunnen starten, zei Piva niet, "maar de klassiekers zijn misschien nog mogelijk".