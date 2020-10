Geen Napoli-spelers in Italiaanse selectie door coronabesmettingen

De Poolse middenvelder Piotr Zielinski en een staflid van Napoli testten de voorbije week positief op het coronavirus.

Daarom besliste Italiaans bondscoach Roberto Mancini om in zijn selectie niemand op te nemen van de Zuid-Italiaanse club. Aanvaller Lorenzo Isigne is daar het grootste slachtoffer van. Hij was er vorige maand nog bij, net als doelman Alex Meret en verdediger Giovanni Di Lorenzo.

Dries Mertens is door Roberto Martinez wél opgeroepen voor de Rode Duivels.

Italië speelt volgende week drie interlands: het komt in actie tegen Moldavië (7 oktober, vriendschappelijk), Polen (11 oktober, Nations League) en Nederland (14 oktober, Nations League).