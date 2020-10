Rashford haalt loftrompet boven voor Lukaku: "Wat een teamspeler!"

Manchester United stond in maart 2019 op de rand van de uitschakeling in het kampioenenbal na een 0-2-nederlaag tegen PSG. In Parijs verraste United echter vriend en vijand met een dramatische comeback: 1-3. Marcus Rashford trapte de beslissende strafschop binnen, met dank aan Romelu Lukaku.

"Laat me een kort verhaaltje vertellen over Romelu Lukaku", schrijft Rashford op Twitter nadat Manchester United opnieuw is uitgeloot tegen PSG. "We spelen de terugwedstrijd tegen PSG met nog weinig hoop om ons te kwalificeren na een 2-0-nederlaag."

"Maar na 2 minuten scoort Romelu en na 30 minuten opnieuw. We hebben maar één doelpunt meer nodig om ons te kwalificeren en in de 94e minuut gaat de bal op de stip."

"Romelu raapt de bal op en geeft hem aan mij. Hij wist dat dit mijn moment was. Hij wist dat ik met alle aandacht zou gaan lopen, maar had daar geen problemen mee, ondanks het feit dat hij een cruciale rol had gespeeld in onze overwinning."

"Dat vertelt je alles dat je moet weten over Romelu Lukaku: onzelfzuchtig en een teamspeler. Hij deinst er niet voor terug om zijn eigen licht te dimmen, zodat iemand anders kan schitteren. Hij is mijn broeder en ik waardeer hem."

Lukaku kan niet anders dan beamen: "Wat een fantastisch moment. Eén van de beste avonden uit mijn carrière."