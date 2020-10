Peter Sagan voor de Giro: "Ik ben niet hard beginnen te trainen na de Tour"

"Verder was het zaak om mentaal en fysiek wat tot rust te komen na de Tour. Ik ben niet plots hard beginnen te trainen tussen twee grote rondes door. Dat heeft weinig nut, het was belangrijk om de frisheid te vinden en behouden."

De Tour was niet echt een succes voor Sagan, hij kon geen rit winnen en greep naast de groene trui. "Resultaten hebben niet altijd met conditie te maken. Ik had zeker de goede vorm te pakken, maar er ontbrak iets. Wellicht had ik wat ongeluk aan mijn zijde en win ik daarom niet."

"Natuurlijk had ik vooraf op meer gehoopt, maar uiteindelijk eindig ik wel zes keer in de top vijf. Slecht is dat niet en het lag zeker niet aan mijn conditie. In de Giro mik ik op ritwinst. De puntentrui? We zien wel hoe het loopt."