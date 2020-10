KV Mechelen krijgt 2.500 euro boete voor wangedrag supporters

Op de 5e speeldag waren voor het eerst dit seizoen opnieuw supporters toegelaten in de stadions. Dat gebeurde met inachtneming van verschillende veiligheidsprotocollen tegen het coronavirus en bovendien in beperkte hoeveelheden, maar al bij de tweede wedstrijd liep het mis.

Na de veelbesproken misser van Vranckx en de late 0-1 van KV Oostende gingen de poppetjes aan het dansen bij enkele van de ruim 5.000 toegelaten fans. Bierbekers vlogen vanuit twee vakken het veld op en één Mechelse supporter liep ook het terrein op.

De stewards in het AFAS-stadion bedaarden de gemoederen vrij snel. De man in kwestie werd gevat en door Malinwa geverbaliseerd.

Het Disciplinair Comité van de KBVB wees erop dat het "een kwalijke tendens" is geworden dat supporters bekers op het veld gooien om hun ongenoegen te uiten. "Dat is zeer hinderlijk en het kan andere onvoorspelbare acties van fans inspireren", luidt het. Bovendien was KV Mechelen in het verleden al vervolgd voor gelijkaardige feiten, klinkt het in de uitspraak.

Omdat KV Mechelen de feiten op de zitting niet minimaliseerde, meteen optrad tegen de veldbestormer en de stewards ook snel ingrepen, vond het Disciplinair Comité het passend om een deel van de gevorderde 3.500 euro boete met uitstel op te leggen.