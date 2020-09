Onze commentator: "Aster Vranckx is doeltreffender dan Axel Witsel"

Matchwinnaar na misser, matchwinnaar na doelpunten

"Een van zijn grote gaves is dat Vranckx weet hoe hij moet lopen om vervolgens op het juiste moment op te duiken. Hij komt erg goed in de box", duidt onze commentator Geert Heremans, die zaterdag in het stadion zat.

VIDEO: Aster Vranckx mist voor open doel tegen Oostende (0-1)

VIDEO: Aster Vranckx maakt beide doelpunten tegen STVV (2-0)

Vincent Kompany afgetroefd

Vorig seizoen maakte u voor het eerst kennis met Aster Vranckx. In de heenronde debuteerde hij als 16-jarige in en tegen Anderlecht (0-0). In de terugronde maakte hij zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau, ook tegen Anderlecht (2-0).

Axel Witsel en Mousa Dembélé als voorbeeld

Koppen als werkpunt

Mentor Igor De Camargo

Stagiair in de fanshop

Tussen het voetbal door moet Aster Vranckx nog naar school gaan. Dat doet hij aan de Topsportschool van Leuven waar hij de richting kantoor volgt.

Als het even kan, combineert hij die studies met KV Mechelen. Vorig seizoen liep hij stage in de fanshop van de club.

Het is ook via de topsportschool dat Vranckx bij de club terecht is gekomen. "Ik was 14 en een leraar daar vroeg me of ik naar KV Mechelen wilde gaan. Ik vond Mechelen wel een mooie club en dus stemde ik in. Zo simpel was het", vertelde hij begin dit jaar in Sport/Voetbalmagazine.

Daarvoor voetbalde Vranckx bij Woluwe-Zaventem, Hoegaarden en Tienen. En op de pleintjes in het dorp van Erps-Kwerps.