Quartararo wint nog eens in spannende MotoGP en is meteen weer WK-leider

Quartararo won in juli de 1e 2 races na de coronaherneming, 2 maanden later is het opnieuw prijs. Quartararo ging de Spanjaarden Joan Mir (Suzuki) en Alex Rins (Suzuki) vooraf.

De Italiaanse WK-leider Andrea Dovizioso (Ducati) kwam in de eerste ronde ten val, terwijl zijn landgenoot-veteraan Valentino Rossi wat later hetzelfde overkwam, toen die nota bene in 2e positie lag.

Quartararo is met 108 punten de nieuwe WK-leider in een spannend WK met 8 punten meer dan Mir en 18 meer dan Maverick Vinales.