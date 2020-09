Alaphilippe goud, Van Aert zilver! Deze 5 WK-fases moet u onthouden

1. De koers begint op 70 km van de finish

2. Pogacar springt weg op voorlaatste keer Gallisterna

Is er een verrassing in de maak? Nadat de Belgen kilometers lang aan de kop sleurden, grijpt Tour-winnaar Tadej Pogacar zijn kans. Op de voorlaatste keer Gallisterna glipt hij weg. De Belgen laten begaan. Pogacar krijgt maximaal 24 seconden, maar niet veel later is zijn verhaal uit.