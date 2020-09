Jeffrey Herlings was half uur verlamd na val: "Door oog van naald gekropen"

Op woensdag 9 september ging het mis voor de 25-jarige Herlings, die toen nog WK-leider was en 2 races op een rij had gewonnen. "Ik kan amper beschrijven hoe vreselijk het was om daar op de grond te liggen zonder gevoel vanaf mijn nek tot in mijn benen", schrijft hij op Instagram.

"De dokters hebben me verteld dat ik door het oog van de naald ben gekropen en van geluk mag spreken dat ik niet verlamd ben geraakt." Herlings liep naar eigen zeggen breukjes op in 3 nek- en rugwervels. "Het zijn stabiele fracturen met kleine scheurtjes in de botten en het genezingsproces zal niet al te lang duren."

"Volgens de artsen zal ik volledig herstellen", aldus Herlings, die voorlopig nog niet in actie komt en een nieuwe MXGP-wereldtitel na zijn eerste van 2018 kan vergeten.

"Ik verknal het voor het 2e jaar op een rij, ook al kan ik mezelf niets verwijten. Het spijt me voor mijn fans en sponsors dat ik opnieuw de wereldtitel heb vergooid."