Eline Berings geeft olympische droom niet op en doet er nog een jaar bij

Eline Berings wou in 2020 haar carrière afsluiten op een hoogtepunt, maar de uitbraak van het coronavirus strooide roet in het eten. Door het uitstel van de Olympische Spelen doet ze er nu toch een jaartje bij.

"Dit jaar verliep niet zoals iedereen zich had voorgesteld", schrijft Berings op Instagram. "Plannen moesten worden bijgesteld en dromen vielen in het water. In plaats van me te focussen op de Spelen in Tokio, richtte ik me helemaal op beheersing, progressie en passie."

"Ik bleef hard trainen, maar koos ervoor om geen wedstrijden te lopen en me voor te bereiden op de eerstvolgende grote afspraken. Dus ga ik nog een jaar door? Absoluut", besluit ze.

Berings haalde in 2012 de halve finales op de Olympische Spelen in Londen. Voorlopg haar enige olympische deelname, want in de voorbereiding op de Spelen in Rio scheurde ze haar meniscus. In Tokio hoopt ze dus een tweede keer de olympische vlam te zien.