De Cauwer: "Op dit WK-parcours had ik alles gedaan om Devenyns mee te nemen"

"Wout kan sprinten en solo finishen, Spanje heeft een wereldteam"

"Sowieso heb je een topdag nodig om wereldkampioen te worden, maar op dit parcours moet je een superdag hebben", zei bondscoach Rik Verbrugghe vorige week over het WK in Imola. De renners moeten 9 rondes afleggen met telkens 2 beklimmingen van net iets meer dan 2 kilometer. Bij de Belgische ploeg zijn alle ogen gericht op Wout van Aert na zijn ijzersterke Ronde van Frankrijk, maar België doet er goed aan zijn koers af te stemmen op Spanje, denkt De Cauwer. "Van Aert is een geweldige troef voor de Belgen, want hij kan solo finishen en hij kan sprinten. Sinds de Tour weten we ook dat hij meer dan wat hoogtemeters aankan. De andere landen zullen van Aert met stip op een zetten als de man om in het oog te houden." "Daar staat tegenover dat Spanje in de breedte met een heel sterke ploeg aan de start komt. Met een wereldteam. Als die beginnen te koersen, zal een deel van de Belgen moeten afhaken. Daar is niets aan te doen, want de Spanjaarden zijn de betere klimmers. Alleen moeten ze dan nog met die ene Belg afrekenen."

"Devenyns denkt nooit: nu even niet"

Behalve Wout van Aert moeten Tiesj Benoot, Oliver Naesen, Pieter Serry, Jasper Stuyven, Greg van Avermaet, Loïc Vliegen en Tim Wellens de Belgische kansen gaaf houden. In dat lijstje ontbreekt voor José De Cauwer een naam, iemand die hij altijd had meegenomen. "Op dit parcours zat een naam meteen in mijn hoofd en dat was Dries Devenyns. Op dit soort parcours is hij voor mij een van de beste knechten die er is. Devenyns is een prof die rijdt als hij moet rijden. Dat hebben we op het einde van de Tour gezien voor Bennett en op de col d' Eze voor Alaphilippe." "Devenyns denkt nooit "het gaat nu even niet". Nee, hij schat de situatie in, draait de knop om en doet zijn ding. Er zijn weinig renners die dat kunnen."

Devenyns denkt nooit "het gaat nu even niet". Nee, hij schat de situatie in, draait de knop om en doet zijn ding. Er zijn weinig renners die dat kunnen.

Bovendien komt Devenyns uit de Tour. "Voor de renners die uit de Tour komen, zal het de eerste uren pijn doen, maar ik denk toch dat het de Tour-renners zijn die zullen overwinnen. De wetenschap is er nog niet over uit waarom, maar mensen die drie weken hebben afgezien, zijn toch beter dan wie gewoon heeft kunnen trainen."

"Het verhaal gaat dat Devenyns niet naar het WK wou zonder Remco Evenepoel. Ik weet niet in welke mate de bondscoach geprobeerd heeft om hem toch te overtuigen. Ik zou dat gedaan hebben in mijn voordeel en dat van de ploeg."

"Ik weet wel dat Patrick Lefevere niet staat te springen (om zijn renners af te staan) als het niet voor zichzelf is. Ik heb ooit een grote discussie gehad in 2005 toen Boonen wereldkampioen werd, omdat er te weinig "blauw op straat" was volgens Lefevere en te veel rood van Lotto. Nu zal Lefevere eerder zeggen dat Devenyns niet voor Alaphilippe kan rijden en ze hem dus elders kunnen gebruiken."

"Van Avermaet heeft al veel dingen tegen de logica in gedaan"

Een WK is ook altijd een uniek strategisch steekspel. Uniek, want naast het nationaal belang, spelen ook ploegbelangen een (onzichtbare?) rol. Wie weet krijgt Wout van Aert wel hulp van Primoz Roglic als teken van dank? "Dat zou zeker kunnen", zegt José De Cauwer. "Daarom dat je als bondscoach moet oppassen en je richtlijnen zo moet geven dat ploegmakkers uit elkaars buurt blijven. Stel dat Devenyns mee was, dan moet je hem niet vragen in de buurt van Alaphilippe te rijden." "Ik heb ooit geweten dat renners zich lieten uitzakken uit een groep omdat ze geen keuze konden maken tussen een land- en ploeggenoot." De afwezigheid van Remco Evenepoel zal zich tactisch ook laten voelen. Met het supertalent in de ploeg had België op twee paarden kunnen wedden. "Dan sta je gewoon veel sterker." "Maar ik zou zeggen dat Greg van Avermaet een schaduwkopman is. Omdat ik altijd zeg Van Avermaet", lacht De Cauwer. "Maar Van Avermaet is iemand die olympisch kampioen werd op een plaats waar dat niet kon. Hij heeft al veel dingen tegen alle logica in gedaan." "Van Avermaet is iemand die kan aanklampen, overblijven en uiteindelijk Valverde kan kloppen in de sprint. Dat kan met Van Avermaet."