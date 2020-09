Vooronderzoek naar vermoedelijk dopinggebruik in de Tour: Quintana in nauwe schoentjes?

De Tour de France staat nog maar een dagje in de boeken geschreven en daar duikt een eerste (mogelijk) schandaal op. Het parket van Marseille viseert een ploeg uit de Ronde van Frankrijk in een onderzoek naar vermoedelijk dopinggebruik. Vorige week woensdag vond een inval plaats in het hotel waar Arkéa-Samsic, de ploeg van Nairo Quintana, verbleef.