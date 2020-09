Boston zit weer in het spoor van Miami na welkome zege in NBA-play-offs

Met de 2-0-voorsprong van Miami kon Boston zich geen nieuwe nederlaag veroorloven. De Celtics waren verplicht om te imponeren en dat deden ze. Boston kon rekenen op Jaylen Brown (26 ptn), Jayson Tatum (25), Kemba Walker (21) en Marcus Smart (20).

Brown en Tatum spanden de kroon voor Boston met respectievelijk ook nog 7 rebounds en 5 assists en 14 rebounds en 8 assists.

De Celtics leidden van start tot finish, met een voorsprong van maximaal 20 punten in het 4e kwart. Miami probeerde nog met Bam Adebayo (27 ptn) en Tyler Herro (22), kwam tot 5 punten, maar kon de situatie niet meer omkeren.



De stand bedraagt zo 2-1. Boston maakt de aansluiting. Morgen is er in Disney World hun 4e duel.