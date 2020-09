LA Clippers zakken door het ijs tegen vastberaden Denver Nuggets

Denver heeft het opnieuw geflikt: voor de tweede keer in deze play-offs hebben de Nuggets een 3-1-achterstand goedgemaakt. Na hun comeback in de 1e ronde tegen Utah was dit keer titelfavoriet LA Clippers het slachtoffer. Denver was heer en meester in de beslissende 7 wedstrijd tegen de Clippers: 104-89. In het Oosten won Miami het eerste duel met Boston.