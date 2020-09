Hoofdarts BOIC: "Ben niet zeker dat er geen positieve tests waren in Tour"

Geen enkel positief coronageval in de Ronde van Frankrijk en dus haalt de Tour Parijs. Goed, maar opvallend nieuws. Johan Bellemans, hoofdarts van het BOIC, is verbaasd, maar ziet een mogelijke reden. "30% van de tests zijn vals negatief, het staaltje moet diep in de neus worden ingebracht en er een aantal seconden blijven."

"Had enkele besmettingen verwacht"

Frankrijk kleurt grotendeels rood, we zagen onwaarschijnlijke taferelen op de Tour-cols waar het publiek de renners kon aanraken en ook bij de aankomsten werd er een loopje genomen met de coronamaatregelen. Maar toch zijn er op 785 coronatesten 0 positieve gevallen. Hier en daar werd al een wenkbrauw gefronst na het toch wel verrassende nieuws. De Wereld Vandaag belde met Johan Bellemans, hoofdarts van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). "Ik ben zelf toch ook wel verbaasd dat er geen enkele besmetting is. Ik had verwacht dat er toch enkele positieve gevallen zouden zijn." "Anderzijds zijn de atleten zeer gedrild in het vermijden van een infectie. In die zin is het minder verbazend, maar toch. Ik heb de beelden ook gezien, dat was er organisatorisch ver over." Maar het is een feit: topsporters hanteren sowieso al strikte gezondheidsmaatregelen. Bellemans: "Ik kan nu alleen spreken over de olympische atleten, maar als een atleet bij Team Belgium komt, is een van de eerste zaken die hij of zij leert om zich te beschermen tegen een infectie."

In de Tour heeft men nu negatief getest, maar het aantal valse negatieve testen is toch vrij hoog bij de klassieke test: 30%. Ik ben nog niet zeker dat er echt geen positieve gevallen tussen zitten. Johan Bellemans

"Kan me goed inbeelden dat atleet test kan ondermijnen"

Voetballers bij onder meer Anderlecht, Club Brugge en buitenlandse topteams kampen wel met coronabesmettingen. "Ik hoor ook nog in andere sporten dat er hier en daar wat outbreaks zijn", pikt Johan Bellemans in. "De sportwereld is lang gevrijwaard gebleven, maar ik vrees toch voor de komende maanden." "In de Tour heeft men nu negatief getest, maar het aantal valse negatieve testen is toch vrij hoog bij de klassieke test: 30%. Ik ben nog niet zeker dat er echt geen positieve gevallen tussen zitten." De situatie in Frankrijk, met renners en stafleden die in de gang zomaar buitenstaanders kunnen tegenkomen, is "bijna ongeloofwaardig en ontoelaatbaar", volgens Bellemans. "De hotels zijn een open omgeving en de poort voor het virus staat open om binnen te dringen." "Wij worden hier in België getest om te weten of we virusdrager zijn en zo anderen kunnen besmetten. De testings in de Tour hebben een tegenovergesteld objectief: atleten eventueel opsporen en uit competitie halen. Dat is een negatieve incentive."

Ik kan me heel goed inbeelden dat een atleet heel snel doorheeft hoe hij de bewijskracht van die test kan ondermijnen. Je moet maar heel eenvoudig je hoofd wegtrekken, of de onderzoeker die het staaltje inbrengt onvoldoende tijd geven. Johan Bellemans

"Zoals ik zei, zijn 30% van de negatieve testen valse negatieven", gaat Bellemans voort. "Veel van die valse negatieve testen komen door de manier waarop de test gebeurt. Het staaltje moet diep in de neus worden ingebracht en er een aantal seconden blijven."

"Ik kan me heel goed inbeelden dat een atleet heel snel doorheeft hoe hij de bewijskracht van die test kan ondermijnen. Je moet maar heel eenvoudig je hoofd wegtrekken, of de onderzoeker die het staaltje inbrengt onvoldoende tijd geven. Dat kan een bias in de test geven."

De woorden van Bellemans zijn toch niet min. "De manier waarop getest wordt, is wel goed. Maar je moet toch bedenkingen maken. Ze zitten in een rode zone (in een open omgeving). Het is nu eenmaal verrassend dat niemand positief heeft getest. En de gevolgen zijn niet min: test je positief, moet je uit de Tour."

Weinig tot geen coronamaatregelen tijdens de Tour.