"Pas als deze generatie in 2021 kan bevestigen, kunnen we spreken van machtswissel in mannentennis"

We hebben een nieuwe grandslamwinnaar bij de mannen. Hij heet Dominic Thiem. De 27-jarige Oostenrijker klopte afgelopen nacht Alexander Zverev in een onuitgegeven finale. "Dat tikkeltje meer ervaring heeft het verschil gemaakt", denkt Sporza-tennisjournalist Dirk Gerlo.

Dirk Gerlo bleef afgelopen nacht wakker voor de finale van de US Open. "Het was om iets voor half drie afgelopen. En achteraf vraag je je af: hoe kan het dat Thiem nog gewonnen heeft na die dubbele achterstand? Ik denk door er zelf in te blijven geloven." "Die eerste anderhalve set was er niets te beginnen tegen Zverev. De Duitser had tot nu toe in elke match moeten knokken, maar nu speelde hij tot 6-2, 5-2 op een heel hoog niveau. Zijn drang om naar het net te komen was verrassend. En daar had Thiem geen antwoord op. Die leek dan weer in niets op de man die in zijn halve finale makkelijk won. Hij zocht oplossingen, maar vond ze niet. Ik zag zelfs een zekere radeloosheid." "Maar toen kwam er zand in de machine bij Zverev. Hij won de tweede set nog, maar zijn opslag werd minder performant en hij maakte wat meer foutjes. Thiem proefde dat er nog iets inzat. Hij won de volgende twee sets met ups en downs. En set 5 was een grote rollercoaster. Ik werd weer helemaal wakker." "De twee spelers beseften plots dat ze voor het eerst een grandslam konden winnen. En ze hadden het daar mentaal moeilijk mee. Het niveau was niet helemaal top. Zverev mocht opslaan voor de titel, maar kraakte. Ook Thiem kon het niet afmaken. Het werd een tiebreak en Zverev sloeg twee dubbele fouten. Hij sloeg er in de hele wedstrijd zelfs 15. En Thiem maakte het af bij zijn derde matchpunt. Het is misschien net dat beetje meer ervaring en koelbloedigheid bij Thiem dat het verschil heeft gemaakt. Het was echt miniem. Zverev maakte 159 punten, Thiem 163."

"Pas als ze bevestigen op grandslams kunnen we spreken van een machtswissel"

De voorbije drie jaar was er de totale dominantie op de grandslams van Federer, Djokovic en Nadal. "Vergeet niet, Thiem was er wel al een paar keer dichtbij. Begin dit jaar maakte hij er een vijfsetter van in de finale van de Australian Open tegen Djokovic. Vorig jaar had Nadal ook vier sets nodig tegen hem op Roland Garros. En op de toernooien net onder de grandslams haalde deze nieuwe generatie ook al wel zeges tegen de grote drie. Dat het er eens van zou komen, hoeft niet te verbazen." Is dit een kantelmoment? "Ik kijk al uit naar hoe Nadal en Djokovic voor de dag zullen komen in Parijs. En mannen als Zverev, Thiem en co die moeten nog bevestigen volgend jaar op de grandslams. Als dat lukt, dan pas kunnen we spreken over een wissel van de macht aan de top." Wat moeten we onthouden van deze US Open? "Eerst en vooral dat er getennist is. New York was de broeihaard van corona in de VS een paar maanden geleden. Er was veel twijfel, maar het is toch gelukt. En er is heel veel prima tennis te zien geweest. De tennisers hebben de lockdown goed overleefd. Maar die tennisfinales in lege stadions, dat blijft heel vreemd."

"Thiem is een van de favorieten in Parijs, maar er is altijd Nadal"

Dominic Thiem lijkt ook favoriet voor de komende grandslam in Parijs. "Hij heeft 10 titels op gravel gehaald. In 2014 speelde hij zijn eerste finale op gravel in Kitzbuhel, maar hij verloor die tegen David Goffin. Goffin werd toen als de betere beschouwd, maar het is anders gelopen." "En ja, Thiem is uitgesproken medefavoriet, maar er is nog altijd Rafael Nadal. Hij heeft Amerika bewust vermeden en traint al weken op gravel. Hij blijft voor mij de grootste kanshebber op de titel." In Parijs zal er wel publiek aanwezig zijn op Roland Garros. "De organisatoren maken zich sterk dat het goed zal verlopen. Ze hebben het aantal fans wel naar beneden gehaald van 20.000 naar 11.500. De spelers en hun begeleiding zullen verplicht in twee hotels verblijven. Ze worden getest bij aankomst in Parijs, 48 uur later volgt er een tweede test en daarna ook om de vijf dagen." "De meeste spelers zijn zich wel bewust van de blijvende risico's maar ze willen vooral blijven tennissen. Contact tussen spelers en publiek zal er niet zijn."