Waasland-Beveren komt in handen van Amerikaanse sportinvesteerders

Het was al een tijdje duidelijk dat Waasland-Beveren op zoek was naar een nieuwe eigenaar. Bij voorkeur eentje met meer financiële middelen. Er lagen volgens de club 14 dossiers op tafel, nu is er een winnaar. "De aandeelhouders van onze club hebben een akkoord bereikt om ongeveer 97% van de aandelen over te dragen aan Bolt Football Holdings", klinkt het vandaag in een persbericht.

Bolt Football Holdings is geen onbekende naam in de sportwereld. De Amerikaanse groep wordt geleid door David Blitzer, Jahm Najafi en Jeff Moorad. Ze hebben al participaties in onder meer Premier League-club Crystal Palace, NBA-teams Philadelphia 76ers en de Phoenix Suns en New Jersey Devils in de Amerikaanse Hockey League.

"Het is duidelijk dat we nieuwe middelen moesten aanboren om competitief te blijven. Na maanden van voorbereidende gesprekken is het tijd om te landen", vertelt financieel directeur Olivier Swolfs. "Zo kan de overnemer gebruikmaken van de extra mercato om aanvullingen te doen in onze ploeg."