Dubbelslag Cairoli in GP Emilia Romagna: GP-zege en WK-leider

Vorige week won Jeffrey Herlings (KTM) nog met overmacht in de 1e wedstrijd in Faenza, maar de voorbije week viel hij zwaar op zijn nek. Hij is enkele weken out en mist een pak wedstrijden.

Woensdag won de Spanjaard Jorge Prado (KTM) en ook vandaag was Prado de beste in de 1e reeks. Hij ging nog op kop in de 2e reeks, maar kraakte en eindigde pas 6e, waardoor hij in de Grote Prijs vrede moet nemen met de 2e plek.

Tim Gajser won de 2e reeks en eindigde 2e in de GP achter Cairoli. Met 44 punten nam de 34-jarige Italiaan de koppositie in het WK over van Herlings. Cairoli telt 285 punten, Gajser 278 en Herlings 263. Dat is voorlopig de top 3.



Wat de Belgen betreft: Clément Desalle (Kawasaki) reed naar een 8e GP-plaats (9e en 7e), Jeremy Van Horebeek (Honda) eindigde 12e (12e en 11e).

De 3 volgende GP's zijn ook in Italië, 3 keer in Mantua: de GP van Lombardije op 27 september, de GP van de Stad Mantua op 30 september en de GP van Europa op 4 oktober. Na een uitje in Spanje volgen er in oktober 3 races in Lommel. Herlings hoopt tijdig terug te keren om nog een 2e WK-titel te pakken.