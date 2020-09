Washington Mystics blijven op koers voor play-offs dankzij nieuwe zege

De Washington Mystics, die al het hele seizoen topspeelsters als Elena Delle Donne en Tina Charles moeten missen, zaten lange tijd in een negatieve spiraal, maar lijken nu net op tijd weer onder stoom te komen.

Tegen laagvlieger New York Liberty boekten Emma Meesseman en co hun 3e overwinning op rij. De regerende kampioen blijft daardoor op de 8e plaats in de stand, die recht geeft op het laatste ticket voor de play-offs.

Door de zege van de Mystics is rechtstreeks concurrent Atlanta ook uitgeschakeld voor de play-offs. Washington moet nu enkel nog rekening houden met Dallas.

In de wedstrijd tegen New York was Emma Meesseman goed voor 8 punten, 6 rebounds en 7 assists. Myisha Hines-Allen was andermaal de topscorer voor de Mystics met 25 punten. Er is nog één wedstrijd te spelen in het reguliere seizoen.