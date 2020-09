"Pogacar en Roglic zullen vrienden blijven, maar Tadej rijdt zijn eigen koers"

"Het wordt niet makkelijk om tijd terug te nemen, want Roglic geeft een zeer goeie indruk", houdt ploegleider Allan Peiper de boot nog wat af.

Zijn poulain Tadej Pogacar is bijzonder aanvalslustig. "Of hij dat zal volhouden? Dat weet ik ook niet. Het hangt af van zijn benen."

"Hij heeft al tijd goedgemaakt na die waaierrit van vorige vrijdag. Ik zei ook tegen mijn renners: misschien komt er iets positiefs uit dat negatieve."

"We hebben al Aru en Formolo verloren en zo waren we niet in staat om het eventuele geel te verdedigen. En Tadej heeft tijd kunnen ophalen in de schaduw van Jumbo-Visma."

Waar kan Pogacar nog tijd goedmaken? "De enige mogelijkheid is als hij een zwak moment bij Roglic ziet, die dan misschien moet reageren op andere favorieten."

"Dan kan hij seconden nemen en misschien komt het dan tot een showdown op La Planche des Belles Filles."