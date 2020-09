Trek-Segafredo opent Giro Rosa met winst in ploegentijdrit

Met de negendaagse Giro Rosa - zeg maar de Ronde van Italië voor vrouwen - is vandaag de belangrijkste rittenkoers van het jaar voor het vrouwenpeloton van start gegaan. De debatten werden geopend met een ploegentijdrit van 16,8km in en rond Grosseto.

Het waren de drie laatst gestarte ploegen die ook de drie snelste tijden klokten. Trek-Segafredo, met onder andere Longo Borghini, Deignan en Van Dijk, won in een tijd van 20'05. Longo Borghini, die in 2017 tweede eindigde in de eindafrekening, pakt meteen de eerste roze trui.

Boels-Dolmans, met onder meer Jolien D'hoore en Anna van der Breggen, finishte als tweede op amper drie seconden. Mitchelton-Scott, de ploeg van uittredend winnares en topfavoriete Annemiek van Vleuten, deed nog eens twee seconden trager en was daarmee goed voor de derde plaats. Lotto Soudal, de enige Belgische ploeg aan de start, was veertiende op 23 deelnemende ploegen.

Zaterdag wacht er een heuvelachtige etappe van 125 kilometer tussen Paganico en Arcidosso, met onderweg enkele onverharde stroken. Mogelijk krijgen we zo meteen al een krachtmeting tussen enkele favorietes.