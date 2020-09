Steff Cras reed week rond met een breukje in een lendenwervel

Steff Cras was de verrassende naam in de selectie van Lotto-Soudal voor de Tour. De 24-jarige Belg maakte zijn debuut in de Tour, maar dat debuut begon met een val in de eerste rit in Nice.

Hij reed nog tot en met de 9e rit rond met rugpijn, maar op de top van de Marie-Blanque stapte Cras in de volgauto. "Een breukje in de lendenwervel L5 veroorzaakte mijn rugpijn", schrijft Cras op Twitter.

"Ik ben blij dat ik nu de oorzaak ken en ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren." Lotto-Soudal werd niet gespaard van pech in de Tour. Na de eerste rit waren ook Philippe Gilbert en John Degenkolb uit de Tour.