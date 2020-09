VIDEO: Honkbalspeler vangt geen bal, wel een bat

Het was een actie uit de wedstrijd tussen de Cleveland Indians en de Kansas City Royals. Adalberto Mondesi was aan slag toen zijn bat de lucht invloog. Op de bank was outfielder Bubba Starling aandachtig. De speler die normaal gezien ballen van de tegenpartij moest vingen, plukte nu het slaghout van zijn ploegmaat uit de lucht.