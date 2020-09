Pieter Timmers zegt zwemmen vaarwel op toernooi dat 5 weken duurt

Publiek zal er niet te zien zijn langs het zwembad in Boedapest. Maar er komen wel 300 zwemmers in actie. Zij zijn verdeeld over 10 teams. Die nemen het 5 weken lang, van 16 oktober tot 22 november, tegen elkaar op. In december volgt een afsluitende seizoensfinale. De locatie van de eindstrijd ligt nog niet helemaal vast, maar de gesprekken met Tokio zijn vergevorderd.

Timmers houdt dit jaar de Belgische eer hoog. Hij zwemt voor de New York Breakers. De vice-olympische kampioen op de 100 meter vrije slag maakte na het uitstel van de Spelen naar de zomer van 2021 bekend dat hij aan het einde van dit jaar een punt achter zijn loopbaan zal zetten.

De lucratieve International Swimming League wordt hoogstwaarschijnlijk zijn laatste internationale afspraak. Eerder werd ook het EK zwemmen dit jaar al geschrapt.