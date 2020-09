Louis Talpe trainde als een prof voor nieuwe film: "Vetpercentage van 6%"

Louis Talpe: "Het verhaal draait rond superknecht Dominique Chabol in de eerste 6 dagen van de Tour die van start ging in Ierland. De hoofdrolspeler krijgt vooral veel klappen op zijn hoofd. Het dopinggegeven komt uiteraard aan bod, maar het is niet het dominante onderwerp van deze film."

De film "The Racer" is losjes gebaseerd op de Tour van 1998, beter bekend als de Festina-tour. Toch staat volgens Louis 'Mega Toby' Talpe doping niet centraal in de film.

Zo scherp als een echte profrenner

Om zijn rol geloofwaardig te vervullen, stonden de maanden voor de film in het teken van trainen en vermageren: "Ik fiets sowieso gemiddeld 10.000 km per jaar. Dat is een pittige afstand. Maar nu ben ik 10 kilo vermagerd omdat ik zo scherp wilde staan als een echte profrenner. Ik had een vetpercentage van 6% en daar was ik wel blij mee."

Dat de acteur een echte sportman is, bewees hij in 2019. Toen nam hij deel aan de IronMan van Barcelona. "Ik deed de volledige afstand uit in 9 uur en 30 minuten. 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon. Daar ben ik echt extreem trots op."

Talpe is tenslotte ook een koersfanaat die de Tour volgt: “Door opnames kan ik helaas niet naar de ritten kijken, maar ik kijk wel elke avond naar Vive Le Vélo. En alles wat ik kan, pak ik sowieso mee."

"Voor de eindwinst denk ik aan Roglic. Dat is een toffe gast. Ik zie hem graag koersen omdat hij in de afdalingen wel eens gek durft te doen. Ik vind het sowieso leuk dat er een nieuwe generatie opstaat."