Gerlo: "Kim Clijsters is voor een stuk haar eigen erfenis aan het ondergraven"

In deze aflevering hoort u:

"Alleen talent volstaat van geen kanten"

Het eerste grandslamtoernooi voor Kim Clijsters sinds haar comeback is op een sisser uitgedraaid. Ze verloor in de eerste ronde van de nummer 29 van de wereld, Jekaterina Alexandrova. Meer dan ooit zijn er twijfels of ze op haar 37e zichzelf een plezier heeft gedaan met een terugkeer.

"We moeten langzaam volmondig zeggen dat haar comeback niet veel nut heeft", zei tenniskenner Dirk Gerlo. "Als een Clijsters of een Justin Henin zeggen dat ze wil terugkeren, dan is dat niet om in de eerste of tweede ronde te worden uitgeschakeld. Dan willen ze halve finales of finales halen."

"Zoals we het nu zien, is dat absoluut onmogelijk voor Kim. De enige kanttekening daarbij is: Kim Clijsters zal zich niets aantrekken van wat wij met zijn allen over haar zeggen. Ze gaat blijven doen wat ze zelf het beste acht."

"Het tennistalent en de klasse heeft ze, maar dat alleen volstaat van geen kanten. Clijsters is niet gediend geweest door de omstandigheden, zeker niet. Ze is er met veel ambitie aan begonnen en wist zelf ook wel dat ze in het begin niet scherp genoeg stond."

"Je ziet intussen ook wel dat ze tennissend vooruitgang heeft geboekt. De match tegen Alexandrova was goed in de eerste twee sets, maar in de derde zakt ze compleet door het ijs. Als je wilt meedoen voor de prijzen moet je gewoon superfit zijn. Als de vermoeidheid je parten begint te spelen, valt ook de techniek weg en kan je het vergeten."