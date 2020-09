Thibaut Pinot valt door de mand in Pyreneeën: "Keerpunt in mijn carrière"

De eerste etappe in de Pyreneeën heeft meteen een groot slachtoffer bij de favorieten geëist. Voor Thibaut Pinot ging het op de eerste steile stroken van de Port de Balès meteen te snel. De Franse hoop moest lossen.

Pinot had na de Dauphiné last van zijn rug en viel in de openingsetappe in Nice ook zwaar op 3 kilometer van de finish. Tijdens de beklimming van de Port de Balès probeerde de Fransman af en toe zijn rug te ontspannen. De kopman van Groupama-FDJ werd opgewacht door zijn ploegmaats voor een lange lijdensweg richting Loudenvielle.

"Mijn rug doet echt veel pijn", vertelde hij op France 2. "Ik heb geen kracht en kan niet ronddraaien. Het is zo." Maar de Fransman stapt niet uit de Tour. "Ik heb wel gedacht aan afstappen, maar ik ben er nog. Het was een moeilijke dag. Ik wil me excuseren bij iedereen, bij de ploeg en bij mijn supporters. Dit is een grote teleurstelling."

De aftocht smaakte echt bijzonder zuur. "Dit is een keerpunt in mijn carrière. Deze koers heeft me al te veel teleurstellingen bezorgd. Ik wil weer plezier hebben op de fiets en koersen winnen." Zien we hem dan niet meer terug in de Ronde van Frankrijk? "Dat weet ik nog niet. Maar goed, deze Tour gaat door. Het team is sterk dus ik hoop dat de jongens voor etappezeges gaan. Ze verdienen dat."