Europees kampioen Nizzolo maakt rechtsomkeer en stapt uit de Tour

Een 3e plaats in de 3e rit zal het beste resultaat blijven voor de Europese kampioen in deze Tour. In de eerste serieuze bergrit draaide hij op 83 kilometer zijn fiets om. Nizzolo reed terug naar de ploegwagen en zo komt er een einde aan zijn Ronde van Frankrijk.

"Hij kwam gisteren ook al heel vlug in de problemen", weet José De Cauwer. "Dat is niet normaal voor hem. Hij is niet bij de beste klimmers, maar hij is toch zeker ook niet de slechtste van het hele peloton."

"Wat scheelt er met de Europese kampioen?", vroeg Michel Wuyts zich af. Het antwoord zou zijn knie kunnen zijn die tegenpruttelt, maar op een verklaring van zijn team is het wachten tot na de rit.