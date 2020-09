Jasper Stuyven (5e): "Ik had het gevoel dat ik kon wedijveren met Wout"

"Ik zat uitstekend en ging op het juiste moment aan", analyseerde Jasper Stuyven zijn sprint. "Maar dan kwam er een botsing met Julian Alaphilippe en daar verloor ik het momentum."

"Ja, natuurlijk is dit een gemiste kans. Ik zat perfect en had graag naast Wout gesprint."

"Dan zou ik misschien nog geklopt geweest zijn, maar dan was het zo. Nu weet ik het niet. Ik had het gevoel dat ik met hem had kunnen wedijveren."

"Ik had het wiel van Boasson Hagen gekozen en voelde dat ik over hem kon gaan. Ik geloofde erin, maar na dat manoeuvre was het niet zo."

"Het was pittig", vertelde Stuyven nog over de dollemansrit. "Maar ik heb nooit de grote paniek meegemaakt. Ik bleef goed vooraan en uit de wind."

"De sprintzege van Wout? Fenomenaal, prachtig. Het moet leuk zijn om met zulke benen rond te rijden, chapeau."

"Dat ik op het WK voor hem wil werken? Zeker. We komen goed overeen en horen elkaar regelmatig. Voor zo'n renner wil ik dat zeker doen."