Triatleet Marten Van Riel wint dagklassement in Tourspel: "Mijn grootste zege"

Marten Van Riel blijkt naast een begenadigd triatleet ook een kenner van de koers. Van Riel won woensdag het dagklassement in de officiële Fantasy Game van de Tour. "Daar doen meer dan 60.000 mensen aan mee. Ik geloof in de eindzege", vertelt een ambitieuze Van Riel aan Sporza.

Onder meer dankzij ritwinnaar Wout van Aert triomfeerde Marten Van Riel gisteren in de Tour Fantasy Manager, het officiële spel van de Ronde van Frankrijk. "Daar doen meer dan 60.000 mensen aan mee, dus is dat misschien wel de grootste overwinning uit mijn carrière", lacht Van Riel. De Tour Fantasy Manager werkt volgens dezelfde principes als onze Sporza Tourmanager. "Je krijgt een budget om een team van 8 renners samen te stellen en tijdens de Tour kun je 8 transfers doen en een kopman aanduiden. Er komt wat geluk bij kijken, maar ik ben er ook elke dag mee bezig. Dat is leuk. Ik volg de koers enorm hard." "Ik had Wout van Aert al de hele tijd in mijn ploeg, maar ik was al een paar dagen gefrustreerd omdat hij zijn eigen kans niet kon of mocht gaan. Maar woensdag was het top en dat was dus goed voor mijn pronostiek. Het heeft geloond."

Na de rit had ik 50 punten voorsprong, maar door de tijdstraf en het verlies van de gele trui van Alaphilippe had ik nog maar 5 punten overschot. Marten Van Riel

Wie heeft Van Riel nog allemaal in zijn ploeg? "Benoît Cosnefroy, daarmee heb ik wat geluk dat hij de bollentrui heeft. Ik heb onder meer ook Guillaume Martin, Sam Bennett en Cees Bol." "Ik had ook wel geluk met Julian Alaphilippe. Na de rit had ik 50 punten voorsprong, maar door die tijdstraf en het verlies van zijn gele trui had ik uiteindelijk maar 5 punten overschot." "Als de bergen eraan komen, zal ik nog wat transfers moeten doen om klassementsmannen in mijn ploeg te hebben. Daarvoor zal ik de uitslagen van de voorbije dagen nog eens goed moeten analyseren. De eindzege? In het algemeen klassement ben ik nu 19e. Ik geloof er wel in."



"In Sporza Tourmanager sta ik 170e"

Marten Van Riel neemt eveneens deel aan de Sporza Tourmanager en ook daarin presteert de triatleet behoorlijk goed. "Het gaat niet slecht, al had ik dinsdag wel een fout gemaakt. Ik dacht dat ik mijn klimmersploeg ingezet had, maar ik had mijn sprintploeg gekozen. Daar heb ik wel punten verloren", klinkt het. "Maar ik sta nog altijd 170e, dus dat is ook niet slecht. Er is nog veel mogelijk. Bij de Sporza Tourmanager heb ik onder anderen ook Cosnefroy en Bol, die veel punten opleveren. Ik verwacht ook nog veel van Esteban Chaves. Dat is een van de goedkopere klimmers en hij sluipt er overal wat tussen." Wie is vandaag de joker van Van Riel? "Ik denk dat Nicolas Roche gaat winnen. Ik verwacht dat ze een groepje zullen laten rijden, want de klassementsploegen zullen de gele trui nog niet willen overnemen. Op Twitter hintte hij naar een ontsnapping. Daar geloof ik in."

