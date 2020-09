Real-Belgen Courtois en Hazard krijgen Belgische grasmat onder hun voeten

Het nieuwe veld van de Koninklijke is een hybrideveld. Dat is een natuurgrasveld dat verstevigd is met zo'n 20 miljoen kunstvezels die in de ondergrond geïnjecteerd worden.

"Het is zeer duurzaam. Als het veld op de juiste manier onderhouden wordt, gaat deze technologie zeker 12 à 15 jaar mee", zegt Marc Vercammen van Grassmax.

"De spelers merken de kunstvezels niet. Zijn spelen op gras. Maar de kunstvezels zorgen er wel voor dat het veld steeds biljartvlak en veilig is."