Eindelijk eens spanning voor groen? "Sagan durft zich niet meer te smijten"

"Ik denk dat we een spannende strijd krijgen voor het groen", zegt ex-groenetruiwinnaar Frank Hoste aan Sporza. "Ik zie dat Sagan minder is en Bennett ziet en voelt dat ook."

"We zagen vorig jaar al dat Sagan minder was. We zien hem ook nooit meer op zijn achterwiel rijden of andere leuke dingen doen. Het enthousiasme lijkt weg. Dat wijst erop dat hij zelf voelt dat hij iets minder is."

De kleurrijke figuur die Sagan jarenlang was, rijdt nu een beetje als een grijze muis in het peloton rond. "Ik heb de indruk dat hij schrik heeft gekregen om nog iets te mispeuteren in de sprint."

"De Sagan van vroeger reed van de staart van het peloton naar de kop zonder zijn remmen aan te raken. Nu sprint hij veel properder. Vroeger had hij een Ewan nooit zomaar laten passeren, zoals hij in Sisteron deed. Dan was er wel een of andere elleboog gekomen."