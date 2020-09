NBA-titelverdediger Toronto zit in vieze papieren na nieuwe nederlaag tegen Boston

Marcus Smart goed bij schot

Dat hoeft niet voor paniek bij de "Canadezen" te zorgen, want ook vorig seizoen kwam het team geregeld terug vanuit een verslagen positie. In de Conference Finals tegen Milwaukee stond het toen ook 2-0 in het krijt, waarna Toronto vier keer won. Alles kan dus nog.

Marcus Smart, uitstekend verdediger bij de Celtics, pakte in het slotkwart voor de verandering offensief uit met vijf driepunters na mekaar. De kloof was gedicht en dankzij Kemba Walker en Jayson Tatum (topschutter met 34 punten) ging Boston erop en erover.

Denver Nuggets winnen game 7

De zevende wedstrijd tussen de Denver Nuggets en Utah Jazz is dan weer uitgedraaid op een spektakelstuk. Denver leek aanvankelijk op weg naar een gemakkelijke zege, maar Utah vocht terug in het derde kwart.

De slotfase was om duimen en vingers bij af te likken. Bij 78-78 leek de Serviër Nikola Jokic de wedstrijd te beslissen van dichtbij, maar Utah gaf niet op.

Sterkhouder Mike Conley probeerde het nog met een wanhoopspoging vanaf de driepuntlijn. De bal leek te gaan vallen, maar draaide uit de ring.

Denver naar de volgende ronde en dat na een 3-1-achterstand. Het is pas het 12e team in de NBA-geschiedenis dat daarin slaagt in de play-offs. In de halve finales van de Western Conference spelen de Nuggets tegen de Los Angeles Clippers, één van de titelfavorieten.