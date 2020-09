Braziliaanse voetbalvrouwen gaan evenveel verdienen als Neymar

De Australische voetbalbond kwam in eind vorig jaar als eerste land met een gelijke verloning voor mannen en vrouwen bij de nationale ploeg. Nu is ook Brazilië gevolgd. "We hebben besloten om dezelfde dagvergoedingen en bonussen toe te kennen bij de mannen en vrouwen", kondigde de Braziliaanse bond aan op een persconferentie.

Ook de Amerikaanse voetbalvrouwen vragen al een tijdlang om dezelfde verloning als de mannen, maar zij verloren in mei nog een rechtszaak.