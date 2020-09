Tiesj Benoot vliegt spectaculair over de vangrail: "Jammer, maar het kon veel erger"

Bekijk de beelden van de crash

"Met mijn fiets zal het erger gesteld zijn"

"Ik heb enkele snijwonden en ik moet foto's laten nemen van mijn vinger. Maar ik heb geluk gehad", reageerde Tiesj Benoot aan de finish.

"Het is echt dom. Ik wou in die afdaling in het wiel van Nils Politt zitten en ik reed een gat op hem dicht, maar ik ging te snel in een bocht die verder doordraaide dan ik verwacht had."

"Ik voelde mijn wiel schuiven en dan heb je een paniekreactie. Je remt en dan verlies je de controle. Ik zag de vangrail naderen en dacht hoe ik zo zacht mogelijk moest landen."

"Het is spijtig, want ik voel me beter en beter", zegt Benoot, die met rugklachten opgaf in de Dauphiné. "Ik ben nog geen 100 procent, maar ik had nog iets over."

"Jammer, maar het kon veel erger zijn. Ik heb mijn fiets nog niet gezien, maar daar zal het wel erger mee gesteld zijn. Mijn vorm gaat alvast in stijgende lijn. Laat ons vooruitkijken."