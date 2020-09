Met de groeten van Wout van Aert: Primoz Roglic wint eerste aankomst bergop

Voor Primoz Roglic was het dus meteen raak op de eerste aankomst bergop in deze Tour. De Sloveen rondde het ploegwerk van Jumbo-Visma perfect af. “Het ging behoorlijk snel vandaag, het was best lastig. Maar mijn ploegmaats hebben weer fantastisch werk geleverd", zei Roglic.

"Ik zat altijd in een goede positie en op het einde kon ik nog een goede sprint plaatsen. Ik ben heel tevreden.”

Het geel afsnoepen van Julian Alaphilippe lukte niet voor Roglic. Hij springt wel van de 15e naar de 3e plaats, op 7 seconden van Alaphilippe. “Dat ik het geel niet pak, daar lig ik niet echt wakker van. Het was een mooie dag, er is ons niks overkomen en op einde winnen we zelfs. We moeten op deze weg voortdoen.”

Voor Roglic is de ritwinst een opsteker na zijn val in de Dauphiné. “Ik ben op de terugweg. Ik voel me elke dag iets beter, het is fijn om weer op de fiets te zitten. In de tweede rit voelde ik al dat ik er klaar voor was.”