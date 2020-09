Stuyven en Theuns dienen Boonen van antwoord: "Dag 4 op Chirokamp"

Blijkbaar volgen ze ook in de Tour de France Vive Le Vélo. Het was Jasper Stuyven en Edward Theuns in ieder geval ter ore gekomen dat Tom Boonen vraagtekens zette achter de aanpak bij Trek-Segafredo om te roteren tussen Pedersen, Theuns en Stuyven voor de sprints.

Het moreel bij Trek heeft in ieder geval geen deuk gekregen door die uitspraken, want op de beelden van een dansende Theuns in de ploegbus plaatst Stuyven de sarcastische woorden: "Dag 4 op het Chirokamp".