Yves Lampaert: "Ik ga niet met modder gooien naar Groenewegen"

Ham: "Ik schrok van de reacties onmiddellijk na de val"

Groenewegen werd nadien hard aangepakt. Té hard, vindt Otto-Jan Ham. “Ik heb me daar wel druk om gemaakt. Ik vond de beelden gruwelijk om te zien, ik was echt in shock. Maar ik schrok ook wel van de reacties onmiddellijk daarna. Ook van Patrick Lefevere. Dat heeft mij enorm aangegrepen."

“Er waren toen 2 slachtoffers in die sprint”, zegt Eddy Planckaert. “Maar Groenewegen had de deur niet 2 keer dicht mogen doen. Hij had de deur meteen dicht moeten doen, zodat er niemand meer tussen kon. Maar hij liet nog een gaatje, Jakobsen ging erdoor en Groenewegen deed nóg eens de deur dicht. Dat was erover.”

De Tour is nog maar 2 dagen ver en toch zijn de valpartijen al bijna niet meer te tellen. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje in de koers, dat bleek begin augustus nog toen Fabio Jakobsen door Dylan Groenewegen ten val gebracht werd in de Ronde van Polen.

Lampaert: "Mentaal zwaar voor Fabio en Dylan om weer te sprinten"

Otto-Jan Ham pleit dan ook voor iets meer menselijkheid naar Groenewegen toe. "We weten niet wat er in het hoofd van Groenewegen omging. De Nederlandse schrijver Frank Reinen heeft daar iets heel moois over geschreven. Hij zei: dit zijn mannen die getraind zijn of opgedragen zijn om nooit te remmen."

"De renners hebben ook zo lang opgesloten gezeten en de ploegleiders hebben op ze ingebeukt. Maar om dan één iemand als schuldige aan te wijzen, dat is een grote fout. Dat neemt niet weg dat Fabio Jakobsen het grote slachtoffer is, maar je moet altijd menselijk blijven."

Groenewegen was de voorbije 3 jaar telkens goed voor minstens 1 ritzege in de Tour. Dit jaar is hij er niet bij, maar hoe zal Lampaert de Nederlander ontvangen als hij weer in het peloton komt?

"Ik ga er niet naast gaan rijden om met hem over het incident te praten", antwoordt de Quick Step-renner. "Hij zal de gevolgen niet gewild hebben, maar de duw zal wel bewust geweest zijn."

"Voor hem zal het mentaal al moeilijk zijn om weer te sprinten in de toekomst en dat zal ook voor Fabio mentaal een zware opdracht zijn. Ik weet niet goed hoe ik me moet opstellen als ik Groenewegen zal zien, maar ik ga zeker niet met modder gooien."



Eddy Planckaert heeft weinig vertrouwen in de terugkeer van Groenewegen: “Hij krijgt toch wel een stempel mee. Ik zou in zijn plaats bang zijn om weer in het peloton te komen. Laat ons vooral hopen dat Jakobsen terugkomt. Dat hij weer durft te spurten en even straffe dingen kan doen, maar dan met een goede afloop. Anders is hij geen topsprinter meer."