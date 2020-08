Michael Matthews en Sunweb gaan uit elkaar: "Tactiek past niet bij mijn ambities"

"Deze ploeg is zeer ambitieus en wil in de finale van de klassiekers en in de sprintkoersen werken met een bredere waaier", legt Michael Matthews de breuk uit.

"Die tactiek komt niet helemaal overeen met mijn ambities. Ik heb daarom de toestemming gevraagd om naar een nieuw team op zoek te gaan en ik ben Sunweb dankbaar dat ze hier in meegaan."

Iwan Spekenbrink, general manager van Sunweb: "De samenstelling van onze ploeg verandert. We willen ons collectief uitspelen in de klassiekers en de sprints. We respecteren dat Michael open is geweest over zijn visie en doelen."