Greg Van Avermaet is beste Belg (4e) in Nice: "Hoopte toch op meer"

Greg Van Avermaet had de etappe naar Nice op voorhand aangestipt. "Het was een heel zware rit, met veel hoogtemeters. Maar dat deerde mij niet. Je kon hier winnen en geel pakken, dus heb ik alles gegeven alsof het een eendagskoers was."

"Jammer genoeg bleven er drie renners voorop. Dat waren natuurlijk de sterksten, anders blijf je niet voorop, maar ik heb wat gegokt op de sprint. Ik ben wel wat ontgoocheld. Als je na zo'n zware etappe mee kunt met de beste klimmers hoop je toch wat dichter te eindigen."

Van Avermaet kijkt nu al verder. "Ik moet hier eerst goed van herstellen, maar er komen nog kansen. De 5e rit eindigt op een sprint op een helling. De benen zijn alvast goed. Ik hoop dat dit niet mijn laatste kans was."