Van Aert: "Zal pas laat duidelijk worden of ik vandaag mijn kans mag gaan"

Wout van Aert trapte de voorbije weken in de boter en hij krijgt in de eerste rit een gouden kans om niet alleen te winnen, maar om ook meteen de gele trui te pakken. "Ik ben niet iemand die op voorhand veel fantaseert", tempert hij de verwachtingen bij de start.

"We zullen geen kansen laten liggen, maar Tom (Dumoulin) en Primoz (Roglic) veilig houden, heeft onze prioriteit. Het zal pas heel laat duidelijk worden of ik mij er tussen mag gooien in de sprint."

Van Aert verwacht wel een sprint. "De sprintersploegen zullen deze kans niet willen laten liggen en de klassementsploegen zullen niet genoeg geïnteresseerd zijn."

"De aankomst op de Promenade des Anglais is heel breed. Een goeie aankomst voor een eerste hectische rit, niet te gevaarlijk. In principe wordt het iets voor de echte sprinters."