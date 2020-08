Moeskroen is beschuldigd van oplichting en valsheid in geschrifte

Brussels onderzoeksrechter Michel Claise voert een onderzoek naar allerhande malversaties bij Moeskroen. Paul Allaerts, oud-scheidsrechter en huidig CEO van Moeskroen, is vandaag verhoord door het federaal parket.

Voorlopig is niemand aangehouden, maar de club wordt wel beschuldigd van oplichting en valsheid in geschrifte. In het voorjaar van 2016 zou Moeskroen vervalste documenten overgemaakt hebben aan de licentiecommissie om zijn licentie te verkrijgen.

Het ging om het verslag van een Algemene Vergadering waarop het ontslag van de Zwitser Marc Rautenberg werd geacteerd. Rautenberg was makelaar – hij is de rechterhand van de internationale topmakelaar Pini Zahavi - èn bestuurder bij de club, wat in strijd is met het bondsreglement.

Het document dat Allaerts aan de licentiecommissie heeft bezorgd zou geantidateerd zijn omdat de bewust AV met het ontslag van Rautenberg nà het verstrijken van de deadline voor een licentieaanvraag zou zijn gehouden. Clubs als Oud-Heverlee-Leuven, Westerlo en Sint-Truiden die destijds de licentie van Moeskroen aanvochten, hebben dat ook altijd beweerd.