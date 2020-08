KV Kortrijk & Standard hebben als eerste concreet plan voor fans in stadion

Kortrijk hoopt op 2.980 toeschouwers

Vorige week werkte Vlaams minister van Sport Ben Weyts samen met de Pro League een protocol uit om vanaf september meer dan 400 toeschouwers in voetbalstadions toe te laten in 1A en 1B.

Samen met de stad Kortrijk ging KVK daarmee aan de slag. Het resultaat zou 2.980 fans kunnen opleveren, ongeveer een derde van de normale capaciteit van 9.250 toeschouwers, over twee weekend voor het streekduel tegen Moeskroen.

Daarvoor wordt het stadion opgedeeld in verschillende compartimenten. . Elk compartiment wordt beschouwd als een apart evenement en als een afgescheiden zone met een aparte in- en uitgang en aparte facilitaire voorzieningen zoals toiletten en drank- en eetstanden.

Per compartiment mogen mensen in een bubbel van maximaal 5 mensen staan en tussen elke bubbel moet minstens anderhalve meter gehouden worden. Te vergelijken met de situatie in café's en restaurants. Stippen op de grond geven weer waar een bubbel kan staan. Iedereen zal ook verplicht heel de tijd een mondmasker moeten dragen.

Voorlopig komen enkel abonnees van KV Kortrijk in aanmerking. Bezoekende fans worden niet toegelaten.