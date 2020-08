Bondscoach: "Offensieve Belgische ploeg reed goed EK, had graag Philipsen zien sprinten"

"Het blok van Italië en Frankrijk was heel sterk. Daar was moeilijk iets aan te doen, wij hebben net als de Nederlanders nochtans offensief gekoerst. Maar het aantal kilometers speelden in ons nadeel. 250 km in plaats van 177 was een voordeel geweest."

Greg Van Avermaet zagen we een paar keer onderweg, maar niet meer op het eind: "Ik denk dat hij de laatste 3 ronden veel energie verloor door te reageren. Niemand ging echt nog in de laatste ronde, misschien was dat een moment voor Greg, maar hij vertelde me dat zijn benen volliepen. Daarom zetten ze alles op de sprint."

"Zonder Philipsen nam Stuyven die rol van de sprint over. Hij werd perfect aangetrokken door Oliver Naesen, maar ik had graag Philipsen zien sprinten."

"De mannen hebben heel goed gereden. Ik zag een heel sterke Vanmarcke vandaag. Philipsen moest zich sparen voor de sprint, omdat hij ook al gisteren de Bretagne Classic reed. En de rest moest offensief rijden. Iedereen heeft zijn taak goed uitgevoerd. We reden als een blok en dat is goed voor de toekomst."

"Het is alleen spijtig dat Jasper Philipsen en Xandro Meurisse gevallen zijn, anders hadden we nog een sterker Belgisch blok kunnen zien en hadden we misschien voor een medaille kunnen gaan in de sprint met Philipsen. Maar het is zo uitgedraaid."

"Bubbel is niet 100% waterdicht, maar heb sportieve taak kunnen uitvoeren"

Hij kwam nog even kort terug op zijn uitsluiting : "Daar is een klein foutje gebeurd. Regels zijn regels en we hebben ze zo uitgevoerd. Dat zijn zaken die gebeuren. Een bubbel is niet 100 procent waterdicht. Soms door omstandigheden moet je die bubbel verlaten. En het is nu zo gelopen. Maar ik heb mijn sportieve taak volledig kunnen uitvoeren en dat is voor mij het belangrijkste." (lees voort onder tweet)

Verbrugghe was er sinds maandag niet meer bij. Kon hij van thuis nog invloed uitoefenen? "Alle plannen waren al besproken, iedereen wist perfect wat hij moest doen. Ik volgde de koers op tv en had contact met Sven Vanthourenhout (zijn vervanger, red) in de auto. Maar eenmaal de koers vertrokken, kun je nog weinig bijsturen, want de renners rijden zonder oortjes."

Stuyven en Van Avermaet: "Moeilijk om kloof te slaan"

Van Avermaet liet zich onderweg zien met enkele versnellingen op de heuvels. Ook hij had het over een parcours waar het moeilijk was om een kloof te slaan. "Het was zaak voor ons om de sprinters proberen te lossen, maar die mannen zijn ook in topvorm en vonden een parcours waarop ze konden overleven. Je viel op deze omloop niet stil. Maar wie een inspanning leverde, kon die moeilijk doortrekken om het verschil te maken. Vijfde is mooi, beter dan niets, maar je bent er niet veel mee."

"We hadden geen frisse renner meer om de sprint te doen. Jammer dat we Philipsen waren kwijtgeraakt. Maar ik denk dat we onszelf niets te verwijten hebben: we hebben attractief gekoerst en de wedstrijd hard gemaakt. Het parcours was heel lastig, maar toch bleek het heel moeilijk om het verschil te maken."

Stuyven reed bij het ingaan van het laatste wedstrijduur even solo op kop en sprintte uiteindelijk naar plaats 5. "Bij die actie heb ik een flinke cartouche verschoten. Maar ik had gehoopt dat er nog wat volk mee zou zijn gegaan", verklaarde hij.

Stuyven en Van Avermaet waren de Belgen die de nationale kleuren het meest nadrukkelijk in de verf zetten. Na afloop waren ze niet ontevreden over hun prestatie, in een wedstrijd waarin het volgens hen moeilijk was om weg te rijden uit het peloton.

Winnaar Nizzolo: "Met deze trein kon ik niet verliezen"

Giacomo Nizzolo maakte het voorbereidende werk af dat de Italiaanse ploeg voor hem had geklaard. Na afloop gooide hij met lof naar zijn landgenoten. Nizzolo was op de streep net iets sneller dan man in vorm Arnaud Démare.

"Het was heel close. Ik deed geen goeie tijgersprong, maar ik had geluk. Ik verloor deze race al eens met weinig marge, nu win ik hem zo. En daar ben ik zo blij mee. Dit is een magisch moment. Overwinningen zoals deze miste ik op mijn palmares", grijnsde de 31-jarige Nizzolo.

De Italiaanse selectie verloor geen seconde de grip op de wedstrijd. Davide Ballerini, zondag nog geklopt door Nizzolo op het Italiaans kampioenschap, trok de sprint aan. Nizzolo: "De ploeg werkte de hele dag perfect. Het was een nerveuze koers op een nerveus parcours, maar het plan was zo: als alles in de laatste ronde nog samen is, dan gaan we voor een sprint. En dat deden we perfect. Met zo'n trein kon ik niet verliezen. Ik ben zo trots op deze ploeg."

Zaterdag komt Nizzolo aan de start van de Tour. "Dat wordt leuk, in deze trui. Ik ga naar daar voor een ritzege. Of, wie weet, meer dan dat. Ik ben aan het beste seizoen uit mijn carrière bezig." Eerder dit jaar pakte Nizzolo naast het Italiaans kampioenschap ook al op WorldTour-niveau ritzeges in Parijs-Nice en de Tour Down Under.