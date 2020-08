Verbrugghe verlaat EK wielrennen wegens contact buiten bubbel

Rik Verbrugghe was maandag al afwezig tijdens de tijdritten op het EK wielrennen in Plouay. Hij had contact gehad met mensen buiten de bubbel en bleef uit voorzorg in het hotel.

Verbrugghe onderging ook een coronatest, maar de wielerbond heeft het resultaat hiervan niet afgewacht. "Verbrugghe en de bond zijn overeengekomen om geen gezondheidsrisico's te nemen. Daarom is hij naar huis teruggekeerd."

Sven Vanthourenhout, de assistent van Verbrugghe op de weg, zal de Belgische teams leiden de komende dagen.